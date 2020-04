Szef Związku Celników zwolniony ze służby. "W decyzji znalazły się skandaliczne zwroty"

W rozmowie z portalem Siwy podkreśla, że w decyzji znalazły się"skandaliczne zwroty" odnośnie jego osoby, które nie powinny nigdy znaleźć się w oficjalnym piśmie.

Siwy podkreśla, że taka forma pisma narusza w niebywały sposób cały etos funkcjonariusza i urzędnika państwowego. "Uważam, że jest to decyzja wadliwa i bezprawna" – podkreśla.

Zdaniem byłego celnika, zwroty użyte w oficjalnym piśmie wskazują na to, że dyrektor opolskiej Izby jest do niego negatywnie nastawiona.

"Już samo to dyskwalifikuje tę decyzję, gdyż jest to obraza art. 24 p.3 KPA poprzez fakt, iż opisane w pkt. II petitum pisma użyte emocjonalne zwroty i subiektywne określenia (w istocie po prostu: inwektywy) pod moim adresem wskazują ewidentnie na to, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie jako organ a jako personalnie pracownik (przedstawiciel organu) w osobie Pani, która wydała decyzję i ją podpisała ma do mnie wybitnie osobiste negatywne nastawienie i w tej sytuacji nie powinna była podpisywać przedmiotowej decyzji (wydawać jej), bo powinna podlegać wyłączeniu od orzekania w sprawie" – przekonuje rozmówca wpolityce.pl.

Siwy zapowiada, że przed Świętami wyśle odwołanie do Szefa KAS

