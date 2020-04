"Stopniowe znoszenie ograniczeń". Co planuje rząd?

Dworczyk był pytany w Radiu Zet, od kiedy rząd planuje zmniejszać ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. "W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie, kiedy będą likwidowane poszczególne obostrzenia. Znoszenie ograniczenie związanych z koronawirusem jest planowane, ale to, co trzeba podkreślać dzisiaj, to, że to będzie to dostosowane do aktualnej sytuacji" - zapowiedział szef KPRM.

Dodał, że szereg krajów, w których liczba osób chorych jest większa niż w Polska, jak Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, powoli znosi ograniczenia związane z epidemią. Jak mówił, rząd przygotowuje "pewne propozycje stopniowego znoszenia tych ograniczeń". "Te decyzje zapadają w trakcie posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego" - zaznaczył.

"Będziemy na bieżąco informować, jak te ograniczenia będą znoszone. W najbliższych dniach będziemy informować o decyzjach, które będą w tej sprawie zapadały. Chcemy przedstawić harmonogram, czy założenia takiego harmonogramu, znoszenia tych ograniczeń, podkreślając jednocześnie, że ten proces będzie prowadzony w sposób bardzo ostrożny dlatego, że musi być dostosowany do bieżącej sytuacji" - oświadczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Chcielibyśmy iść w takim kierunku, który można określić krótkim zdaniem: tyle wolności, ile można, a tyle ograniczeń, ile to jest konieczne" - dodał Dworczyk.

