Kosiniak-Kamysz i Czarzasty mają wspólny plan. Chcą wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

– Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i uzgodnić wzajemne poparcie dla tych świadczeń przedstawionych przez pana marszałka Czarzastego. Dziękuję Lewicy za te propozycje i dziękuję za poparcie projektów Koalicji Polskiej. Po pierwsze funduszu płynności, który umożliwia stabilne funkcjonowanie firm, miejsc pracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Chciałem państwu powiedzieć, że zgodziliśmy się, co do rzeczy dla nas od wielu miesięcy oczywistej, że wybory majowe są najgorszym pomysłem jaki może ktokolwiek sprezentować Polkom i Polakom – oświadczył Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD poinformował, że na spotkaniu został omówiony plan dotyczący tego, jak wprowadzić w Polsce stan klęski żywiołowej, który "przesunie termin wyborów i doprowadzi do tego, że będziemy mogli wybierać prezydenta RP w czasach, kiedy wirus nie będzie największym zagrożeniem dla Polaków".

– Dziękuję za wsparcie złożonego przez nas projektu ustawy dotyczącego świadczenia kryzysowego w wysokości 2100 złotych dla każdego, kto pracował i jego zakład pracy został zamknięty, więc został zwolniony oraz dziękuje bardzo za wsparcie idei podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do wysokości 1400 złotych miesięcznie – mówił szef SLD.