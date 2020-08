Zatrzymaj się u podnóża Tatr

Każdego roku do największych polskich miast przybywają tłumy ludzi spragnionych niekończących się możliwości oferowanych przez metropolie. To właśnie tu realizujemy się zawodowo, budujemy swoją przyszłość, a także rozwijamy pasje i zainteresowania. Otoczeni tłumami, hałasem i licznymi biurowcami często zatracamy się w miejskich czterech kątach, a tym samym zapominamy o harmonii, której doświadczyć możemy otoczeni naturą. Gdzie zatem wyjechać, by najprawdziwiej wypocząć i zregenerować siły na realizację dalszych planów?

Spokój i bliskość natury to najważniejsze atuty znanego ze spektakularnego widoku Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, który od lat zachwyca spragnionych wypoczynku mieszkańców miast. Obiekt pozwala łączyć radość z wypoczynku w górach oraz nad wodą, a wszystko to dzięki położonemu nieopodal kąpielisku geotermalnemu wraz z licznymi atrakcjami dla dzieci. Na spragnionych wytchnienia gości czeka tu ponad 1600 m2 relaksu w strefie SPA & Wellness, a niezapomnianych wrażeń dostarczy przejazd widokowym wyciągiem krzesełkowym na szczyt znajdującej się w pobliżu Polany Szymoszkowej. Wokół obiektu na próżno szukać sąsiadów, zatłoczonych, gwarnych ulic, czy przepełnionych turystami miejsc rozrywki. Znajdziemy tu jednak ciszę, bliskość natury i zieleń, a zapierające dech w piersiach widoki pozostaną w pamięci na długo. Malownicza okolica zachwyci wszystkich spragnionych ukojenia turystów, którzy poczują się tak, jak gdyby przenieśli się do odległej krainy. Czy istnieje zatem wspanialsze miejsce, w którym odnajdziemy niezbędną do wypoczynku zieleń i bliskość natury? Tutaj na próżno szukać miejskiego gwaru i hałasów, a spragnieni relaksu goście cieszyć się mogą pięknem, ciszą i spokojem górskiej okolicy.

Funkcjonowanie z dala od miejskiego zgiełku i gwaru, nawet jeśli jedynie przez kilka chwil, potrafi nie tylko zregenerować nasze ciało i umysł, lecz także pozytywnie wpłynąć na mobilizację do działań oraz zainspirować do zmian. Te, w obliczu otaczającego nas pędu życia, często okazują się niezwykle istotne. Warto zatem zwolnić, by nie tylko zdystansować się do otaczającego nas świata, lecz przede wszystkim złapać oddech – świeżym, górskim powietrzem.

