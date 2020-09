Merkel odwiedziła Nawalnego w szpitalu

Aleksiej Nawalny spędził w klinice Charité 32 dni. W tym czasie, według ustaleń niemieckiego tygodnika, odwiedziła go Angela Merkel. Jak podkreśla "Spiegel", niemiecki rząd bardzo poważnie traktuję sprawę otrucia rosyjskiego opozycjonisty.

Próba otrucia

20 sierpnia Nawalny zasłabł na pokładzie samolotu, którym wracał z Syberii do Moskwy. W pierwszej kolejności trafił do szpitala w Omsku, jednak pod naciskami jego współpracowników udało się transportować opozycjonistę do Niemiec.

Testy przeprowadzone na próbkach pobranych od przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego wykazały obecność chemicznego czynnika nerwowego z grupy Nowiczok. Tą samą substancją został otruty Siergiej Skripal.

Rosyjski opozycjonista został w minioną środę wypisany ze szpitala.

Czytaj także:

"To była próba zabójstwa". Merkel o sprawie NawalnegoCzytaj także:

"Dlatego milczałem". Nawalny opublikował nowe zdjęcie