Fabryka leków w Poznaniu zmienia właściciela

Delpharm będzie nadal, przez co najmniej pięć lat, prowadzić na zasadach kontraktowych produkcję istniejących linii produktów GSK. GSK pozostanie właścicielem praw do wytwarzanych produktów i podmiotem odpowiedzialnym.

Spółka Delpharm z siedzibą we Francji należy do wiodących globalnych organizacji kontraktowych prowadzących działalność produkcyjną i rozwojową (CDMO). Spółka od ponad 30 lat świadczy wysokiej jakości usługi z obszaru produkcji i rozwoju i obecnie obsługuje 120 rynków. - Posiadamy utalentowany i zaangażowany zespół, który konsekwentnie utrzymuje wysoką jakość pracy, zapewniając poznańskiej fabryce doskonałe wyniki. Obecnie naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom wsparcia i doradztwa w okresie przejściowym, we współpracy z firmą Delpharm. Równocześnie pozostajemy w pełni zaangażowani w bieżącą działalność zakładu i pragniemy zapewnić ciągłość dostaw produktów dla naszych pacjentów i konsumentów – powiedziała Kamilla Niedzielska, dyrektor fabryki GSK w Poznaniu.

Spółka Delpharm stawia sobie za cel rozbudowę swojej globalnej sieci dostaw. Zakład produkcyjny w Poznaniu - dzięki konkurencyjnej bazie kosztowej, wysokiej jakości produkcji, nastawieniu na ciągły rozwój oraz zdolności do wytwarzania różnych postaci farmaceutycznych - ma w niej do odegrania istotną rolę.

Komentując transakcję, dyrektor generalny Delpharm Sébastien Aguettant powiedział: „Cieszymy się, że dzięki pozyskaniu fabryki leków w Poznaniu, która stanie się naszym pierwszym zakładem produkcyjnym w Europie Środkowowschodniej, rozszerzamy o produkcję leków nasze partnerstwo z GSK, dotychczas oparte na współpracy w obszarze produktów konsumenckich i szczepionek”.

Firma GSK jest obecna w Polsce od ponad 40 lat i zatrudnia na terenie Polski ponad 2400 osób. Poznań pozostaje dla GSK kluczową, strategiczną lokalizacją. W 2019 r. spółka GSK założyła w tym mieście centrum finansowe Europe Finance Hub, w którym w ostatnich dwunastu miesięcy znalazło pracę 270 osób. Utworzone w 2005 r. centrum technologiczne GSK Poznań Tech Hub jest obecnie największą jednostką organizacyjną GSK w Polsce, zatrudniającą 700 światowej klasy specjalistów - zarówno pracowników pełnoetatowych, jak i kontraktowych.

Dzisiejszy komunikat nie ma wpływu na żadne inne jednostki organizacyjne GSK w Polsce, tj. centralę firmy w Warszawie, zespoły pracujące w biurach w Poznaniu ani Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Gądkach.