Polska – kiedy dogonimy Niemcy

Model wzrostu gospodarczego Polski – elementy

Jeżeli spojrzymy to, o czym pan redaktor mówił, o model wzrostu gospodarczego, to tam oprócz tych klasycznych czynników, kapitału i pracy, pojawiają się dwa czynniki jeszcze, czyli technologia. I tu, co ja mówiłem, sformułowałem: to jest najtrudniejsze w ogóle Polska jako hub technologiczny, czyli przejście, wyjście z tego najniższego poziomu w łańcuchach dostaw do poziomu o wyższej marży.

Polska musi generować wewnętrzne źródła wzrostu

Chodzi tylko o jedno – żebyśmy wygenerowali wewnętrzne źródła wzrostu, żebyśmy nie czekali na to, jak technologia pojawi się z zewnątrz, a my tylko to implementujemy i jesteśmy podwykonawcą. Bo to trzeba jeszcze taką dygresję powiedzieć dzisiaj: cały system produkcji opiera się na globalnych łańcuchach dostaw i na tzw. zadaniach. Czyli tak jak kiedyś była fabryka, tam się wszystko budowało w tej fabryce od początku, od zera wszystko się tworzyło. Tylko dzisiaj ten ciąg technologiczny jest podzielony na taki proces, który odbywa się w różnych miejscach geograficznych.

Ograniczenie uzależnienia od łańcucha dostaw i tania energia czynnikami rozwoju

To będzie najtrudniejsze moim zdaniem, czyli wyrwanie się z tych łańcuchów dostaw, z tej produkcji niskomarżowej na produkcję wysokomarżową. To jest ten jeden element stania się takim centrum, centrum technologicznym. W tej chwili są trzy takie centra technologiczne na świecie, to jest: Stany Zjednoczone, Chiny i w dużej mierze to są Niemcy, chociaż bardzo tracą na swoim znaczeniu. Drugi element, który jest niezbędny, to jest tania energia.

Istotne elementy w rozwoju polskiej gospodarki

Musimy być takim centrum Europy Środkowo-Wschodniej technologicznym – to jest najtrudniejsze, energetycznym – to jest o wiele łatwiejsze. No i punkt trzeci – infrastruktura transportowa, to oczywiście jest to CPK.

Infrastruktura transportowa niezbędnym elementem rozwoju kraju

Jeżeli mówimy o infrastrukturze transportowej, to w Polsce potrzeba trzech lotnisk. Jedno lotnisko to jest na wybrzeżu środkowym, czyli gdzieś tam okolice Słupska, Koszalina. Tam kiedyś było lotnisko, było zamknięte, miało być rozbudowane, ale Unia cofnęła środki na to i zamknięto lotnisko. Ono miało więcej pasażerów niż w Poznaniu. Drugie lotnisko to jest lotnisko w Białymstoku. Polska północno-wschodnia musi mieć też lotnisko. To jest wyjście na kraje bałtyckie. To lotnisko w Szymanach nie spełnia swojej roli. I CPK.

CPK, rozwój portów morskich i kolei jako element konkurencyjnej gospodarki

To jest wielka jak wielki sukces Holandii, gdzie te porty holenderskie obsługują w dużej mierze gospodarkę niemiecką I my musimy tutaj zrobić dokładnie taką kopię tych portów różnego rodzaju holenderskich i też jeżeli Niemcy chcą, mogą przez nasze porty zamawiać. Przecież to nie jest żaden problem, tylko to jest konkurencja dla ich portów oczywiście. Także CPK, rozwój portów morskich to jest też konieczność. Rozwój kolei musi być, muszą być szybkie połączenia kolejowe. To jest przewaga Europy nad Stanami Zjednoczonymi, że Stany Zjednoczone strasznie zaniedbały kolej.