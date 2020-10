Polskie produkty dla Bohaterów Sierpnia ‘44

Akcja „Paczka dla Powstańca – wdzięczni Bohaterom Sierpnia '44” koordynowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie z przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi ma wspierać bohaterów walk o wolną Polskę. W akcji biorą również udział: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Związek Powstańców Warszawskich.

Konkretna pomoc dla bohaterów

Jak mówił podczas inauguracji akcji 30 września br. Minister Rolnictwa, paczki z polskimi produktami to gest wdzięczności za poświęcenie podczas walki o wolność kraju.

– Wszyscy jesteśmy pełni podziwu dla Powstańców Warszawskich, tych, którzy narażając własne życie, zachowali, nie tylko dla siebie, ale dla nas wszystkich godność. Będzie to przez dziesiątki lat, a myślę, że dopóki Polska będzie trwała, zawsze dla nas zobowiązaniem. Przykład Powstańców jest dla nas nakazem, by zachowywać się tak, jak trzeba, by dbać o Polskę, by o nią walczyć – stwierdził podczas konferencji szef resortu rolnictwa.

Minister zaznaczył, że przekazywane paczki to bardzo praktyczna forma wsparcia, a jednocześnie wyraz jedności Polaków. – Takie akcje pozwalają budować przekonanie, że moralne zobowiązanie, które dla nas jest imperatywem do działania, buduje wspólnotę wolnych i dumnych Polaków – mówił Jan Krzysztof Ardanowski i dodał, że polscy rolnicy i producenci żywności chcą wspierać bohaterów czynu powstańczego.

Dobre, bo polskie

W ramach akcji do Powstańców trafi 915 paczek z artykułami spożywczymi. Każda z nich zawiera wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI. Produkty spożywcze z takim oznaczeniem dają nam pewność, że artykuły zostały w 100 proc. wytworzone na terenie Polski (w przypadku produktów nieprzetworzonych). Natomiast produkty przetworzone muszą w swoim składzie zawierać minimum 75 proc. surowców pochodzących z Polski, a maksymalnie 25 proc. mogą stanowić składniki importowane. W paczkach znajdą się m.in.: dżemy, kasze, mąka, płatki owsiane, cukier itp. Artykuły – łącznie ok. 18 800 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński podziękował producentom żywności za to, że bardzo chętnie odpowiedzieli na apel o włączenie się do akcji. Wspomniał, że dziś okazywanie patriotyzmu ma inny wymiar niż przed 76 laty, kiedy to jego przejawem był udział w Powstaniu Warszawskim i walka z wrogiem. – Dziś wystarczy, że pójdziemy do sklepu i kupimy polskie produkty, które pochodzą od polskich rolników. Taką gwarancją pochodzenia jest znak PRODUKT POLSKI – podkreślił dyrektor Wroński i skierował do Powstańców wyrazy wdzięczności za to, że dziś w wolnym kraju możemy wytwarzać żywność, na której producenci mogą zamieszczać biało-czerwony znak PRODUKT POLSKI.

W imieniu producentów wypowiedział się członek zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Marek Dereziński, jednego z głównych partnerów akcji. Podkreślił, że dla wytwórców żywności udział w projekcie to wielki honor.

Żywność dla wszystkich Powstańców, niezależnie od miejsca zamieszkania

Obecny na konferencji szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że jest to kolejne przedsięwzięcie, które pokazuje, jak ważna dla naszego pokolenia jest troska o weteranów. Zaznaczył, że jego instytucja stara się pomagać tym ludziom na co dzień, ale są też akcje nadzwyczajne, mające wymiar symbolu.

Gdyby nie czyn zbrojny ówczesnych powstańców Rzeczpospolita nie mogłaby dziś produkować polskiej żywności – mówił Kasprzyk.

Szczególnym gościem konferencji była Jadwiga Przybylska-Wolf ps. „Iga” – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, „Sprawiedliwa wśród Narodów Świata” – która otrzymała jedną z paczek. Ze wzruszeniem podziękowała w imieniu wszystkich Powstańców za zaangażowanie w akcję ludzi dobrej woli.

Takie same paczki z polskimi produktami żywnościowymi, jak przekazana pani Jadwidze, będą dostarczone do wszystkich Powstańców Warszawskich mieszkających w Polsce. A jest ich ponad 900, w tym około 300 poza Warszawą. Żywność dostarczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy czerpią z dorobku i nawiązują do spuścizny Polskiego Państwa Podziemnego.

Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady OT płk Mieczysław Gurgielewicz przypomniał, że żołnierze tej jednostki nie pierwszy raz będą dostarczać żywność weteranom walk o niepodległą Polskę. – Jako kontynuatorzy tradycji niepodległościowego podziemia i Armii Krajowej żołnierze 5 Brygady czują się w obowiązku dbać o weteranów, którzy budowali historię niepodległej Polski – powiedział dowódca 5MBOT.

* Artykuł powstał we współpracy z KOWR.

