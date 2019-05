Unia dwóch smaków

– Każdy z nas pewnie widział w sklepach proszki z Niemiec. Takie same są sprzedawane w Polsce i to po takich samych cenach, tylko że są gorsze, mają inny skład. Oczywiście to jest tylko przykład, ale to jest nierówność, na którą nie można się zgadzać – mówił niedawno podczas konwencji wyborczej PiS w Poznaniu Jarosław Kaczyński.