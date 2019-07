Rekordowe wyniki PKN Orlen. Te liczby robią wrażenie

Prezes PKN Orlen przyznał w rozmowie z Antonim Trzmielem, że firma ma powody do zadowolenia. – PKN Orlen stabilizuje bezpieczeństwo paliwowe kraju, a to równa się bezpieczeństwu energetycznemu. Orlen jest tak dużą firmą, że ma wpływ na gospodarkę, nie da się nas od niej oderwać. Wiele się udało zrobić, a cyfry mówią same za sobą – mówił.

Daniel Obajtek podkreślił, że najlepszym wyznacznikiem są liczby, które "mówią same za siebie". – Jeśli chodzi o wzrost sprzedaży paliw, to mowa jest o wzroście 45 procentowym. Jest walka z szarą strefą, mafią paliwową, to cały pakiet ustaw, wzrost gospodarczy. Renegocjujemy umowy, zawieramy nowe umowy, optymalizujemy koszty – wyliczał.

" Wszyscy wiedzieli o szarej strefie, ale nie mieli odwagi, żeby to zmienić"

Prezes PKN Orlen dodał, że istotna jest także dywersyfikacja. – Już dziś ropę sprowadzamy nie tylko z kierunku wschodniego. Połowę tego surowca sprowadzamy z innych kierunków. To ma wpływ nie tylko na nasze zyski, ale także na pozycję negocjacyjną (...) Niedawno mieliśmy problem zainfekowania rurociągu ze strony rosyjskiej. Ponad 40 dni nie było tłoczonej przez niego ropy w kierunku Polski. Co by było, gdybyśmy nie mieli dywersyfikacji, gdybyśmy nie sprowadzali połowy paliwa spoza kierunku wschodniego? – mówił.

Obajtek odniósł się także do problemu szarej strefy. – Wszyscy wiedzieli o szarej strefie, ale nie mieli odwagi, żeby to zmienić. Odwagę miał dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości. Odwagę ma również zarząd Orlenu, gdy podejmuje pewne decyzje. Przecież można było wcześniej dywersyfikować dostawy ropy – podkreślił.