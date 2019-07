Komisja Europejska: Polska drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii

KE podwyższyła prognozy wzrostu PKB dla Polski na 2019 rok z 4,2 proc. do 4,4 proc. Jednocześnie Komisja utrzymała prognozę wzrostu gospodarczego na 2020 r. W przyszłym roku polska gospodarka ma wzrosnąć o 3,6 proc.

Według prognoz Polska wraz z Węgrami (również wzrost o 4,4 proc. PKB w tym roku), będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE. Na pierwszym miejscu ma być Malta ze wzrostem 5,3 proc. Średnia dla całej UE ma wynieść 1,4 proc. w tym i 1,6 proc. w przyszłym roku.

Jeszcze w lutym Komisja przewidywała, że wzrost w Polsce w tym roku zwolni do 3,5 proc., a w 2020 roku do 3,2 proc. Jesienią zeszłego roku szacowano, że będzie to odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc. W 2018 r. wzrost, według KE, wyniósł 5,1 proc.