Ukraińcy nie wyjadą z Polski do Niemiec. Oto powód

"DGP" przytacza wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Wynika z nich, że niemal 45 proc. Ukraińców, którzy mieszkają i pracują w Polsce, planuje pracę w krajach innych niż Polska lub Ukraina. 34 proc. mówi wprost, że chodzi im o Niemcy.

Według wyliczeń Federalnej Agencji Pracy ok. 800 tys. miejsc pracy w Niemczech pozostaje nieobsadzonych. W ubiegłym miesiącu Bundestag przyjął ustawę migracyjną, ułatwiającą wejście na niemiecki rynek pracy imigrantom spoza UE.

"W rzeczywistości prawo, które zacznie obowiązywać od stycznia 2020 r., nie zmieni wiele w podejściu do migracji z państw trzecich, a w ciąż restrykcyjne przepisy spowodują, że zdecydowana większość Ukraińców będzie musiała zrewidować swoje plany" – pisze "DGP".

Według dziennika barierą nie do przejścia dla chętnych do pracy w RFN jest wymóg wynikający ze specyfiki systemu kształcenia zawodowego. Chodzi o system dualny, w którym osoba przyuczająca się do zawodu jednocześnie uczy się w szkole i odbywa praktyki w zawodzie. To niezbędna przepustka do niemal wszystkich branż – czytamy.