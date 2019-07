Ceny w sklepach rosną? Polacy nie są zadowoleni

51,3 proc. respondentów uważa, że ceny wzrosły wyraźnie mocniej, niż w poprzednich latach. 17,5 proc. ankietowanych wskazało, że ceny wzrosły "nieco mocniej", a 22,1 proc. - że ceny wzrosły, ale niewiele. Jedynie 4,5 proc. badanych uważa, że towary w sklepach kosztują wciąż tyle samo.

Z badania wynika, że najmocniej podwyżki cen w sklepach odczuwają kobiety, bo to głównie one robią zakupy. Wyższe ceny zauważają najczęściej osoby w wieku 30-40 lat.

Osobom biorącym udział w sondażu zadano też pytanie o to, czy ich dochody się zmieniły w stosunku do poprzedniego roku. 34,5 proc. badanych wskazało, że dochody wzrosły, ale niewiele. 33,1 proc. ankietowanych odpowiedziało natomiast, że ich dochody są wciąż takie same, jak w poprzednim roku. 16,8 proc. stwierdziło, że ich zarobki wzrosły nieco mocniej, niż w poprzednich latach, a 2,6 proc. - że wzrosły one wyraźnie. Oznacza to, że kolosalna większość respondentów, zarabiając wciąż tyle samo lub więcej, niż w poprzednich latach, nadal zauważa wzrost cen.