Czy Polacy odczuwają wzrost cen żywności? Wynik sondażu jest jasny

Morawiecki: Polscy pracownicy pokazują co to sumienność oraz wysoka jakość pracy

– Polscy pracownicy pokazują co to sumienność oraz wysoka jakość pracy. Jestem przekonany, że ta fabryka to najlepszy krok w kierunku uprzemysłowienia Polski i tworzenia takich miejsc pracy, jakich ludzie oczekują – powiedział premier...