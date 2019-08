NIK ocenił polskie drogi. Raport jest druzgocący

O raporcie NIK poświęconym polskim drogom pisze "Rzeczpospolita". Izba wzięła pod lupę stan nawierzchni dróg krajowych, i ocenia, że choć nastąpiła poprawa, to jest zbyt powolna.

Gazeta informuje, że odsetek dróg krajowych "w stanie dobrym" w okresie 2001–2018 wzrósł z 28,5 proc. do 59,3 proc. i to niewątpliwy plus.

Jednak jeśli obecne tempo się utrzyma, to na doprowadzenie wszystkich dróg krajowych do stanu dobrego przyjdzie nam poczekać 22 lata – czytamy w dzienniku.

– To jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę, że dotyczy to dróg publicznych o najwyższej kategorii, a więc najważniejszych w kraju, w tym stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej – powiedział "Rz" Krzysztof Kwiatkowski, były już szef NIK.

Kilka dni temu Kwiatkowski złożył dymisję, bo w najbliższych wyborach parlamentarnych chce ubiegać się o mandat senatora.

