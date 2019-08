Szkodliwa cena minimalna

Rząd chce wyznaczać ceny referencyjne produktów rolnych po to, by "przywrócić uczciwość w handlu surowcami rolnymi". Może to być szkodliwe zarówno dla konsumentów, jak i dla samych rolników.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpadło na nowy pomysł, mający pomóc rolnikom w relacjach z odbiorcami ich produktów. Tym razem sposobem na przewagę, którą często cieszą się np. hipermarkety czy przetwórcy w relacjach z producentami rolnymi, mają być ceny referencyjne. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ma raz w roku ustalać cenę minimalną m.in. jabłek, porzeczek i truskawek do mrożenia oraz na koncentrat, pszenicy czy kukurydzy.