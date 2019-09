Siedem osób zatrzymanych. W tle milionowe wyłudzenia VAT przy obrocie paliwem

Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic. Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej celem zabezpieczenia materiału dowodowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że po przewiezieniu zatrzymanych do wrocławskiej prokuratury regionalnej, zostaną im przestawione zarzuty m.in. kierowanie i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych. Za takie przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.