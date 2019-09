Atak na Arabię Saudyjską

Kilka dni przed atakiem, który doprowadził do największego wzrostu cen ropy od czasów I wojny w Zatoce Perskiej, do Dubaju przybyli przedstawiciele wielu wiodących instytucji finansowych na świecie. Pracownicy JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, HSBC czy też Morgan Stanley zostali zaproszeni do hotelu Ritz, aby wspólnie z saudyjskimi władzami rozpocząć rozmowy na temat finalizacji jednej z największych operacji finansowych ostatnich lat.