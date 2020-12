Kiedy wyjdziemy z kryzysu? I czy szczepionka nam w tym pomoże?

Damian Cygan: Jak duży będzie spadek PKB Polski na koniec 2020 roku?

Andrzej Kubisiak: Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego ten rok zakończy się spadkiem PKB w wysokości 3,1 proc.

Jak wypadamy na tle innych krajów UE?

Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieć, bo to, do czego możemy odnosić naszą prognozę, to szacunki takich instytucji jak Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, a one mają inne odczyty jeśli chodzi o wyniki dotyczące Polski. Natomiast wygląda na to, że będziemy w pierwszej piątce krajów UE, które odnotują najniższy spadek PKB w tym roku.

Kiedy będziemy wiedzieli, jakie spustoszenie pandemia wyrządziła na rynku pracy?

Na razie ten obraz jest zaciemniony, ponieważ duża część zjawisk na rynku pracy została zamrożona ze względu na działania osłonowe i ochronę tego rynku. Z tego powodu dzisiaj nie widzimy gwałtownego wzrostu bezrobocia. Nie mamy również do czynienia z procesami gwałtownej dezaktywizacji zawodowej Polaków. To naprawdę powinno nas cieszyć, bo w części krajów, gdzie bezrobocie również utrzymuje się na stabilnym poziomie, większość osób wpada w bierność zawodową. U nas to nie występuje na masową skalę. Jedyną grupą, która doświadcza tego zjawiska, są osoby młode.

Natomiast spodziewamy się, że ten najtrudniejszy okres na rynku pracy przypadnie na pierwszy kwartał przyszłego roku. Wpływa na to kilka elementów. Po pierwsze, w okresie zimowym sytuacja na rynku pracy jest generalnie dość trudna. Po drugie, dotknie nas odłożony w czasie efekt drugiej fali pandemii, widoczny szczególnie po stronie sektora usługowego – turystyki, hotelarstwa czy gastronomii. Po trzecie, prawdopodobieństwo trzeciej fali, która może przynieść dalsze obostrzenia, a co za tym idzie – zahamowanie procesu odbudowy gospodarki. Nasz scenariusz zakłada wzrost bezrobocia w pierwszym kwartale 2021 roku z 6,1 proc. do 7 proc.

Kiedy i czy w ogóle Polska wróci na ścieżkę wzrostu gospodarczego, na której znajdowała się przed erą koronawirusa?



Rok 2022 będzie tym, w którym powinniśmy się zbliżyć do poziomów znanych sprzed pandemii. To będzie czas, kiedy zaczniemy odrabiać straty na tyle wyraźnie, żeby móc mówić o wyjściu z kryzysu. Rynek pracy jest tym sektorem, który będzie odbijał się wolniej, bo taka jest jego specyfika. Wskazują na to badania naukowe, a także doświadczenia poprzednich kryzysów.

W niedzielę ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19. Czy szczepionka realnie przyczyni się do powrotu do normalności już w przyszłym roku, a tym samym poprawy sytuacji gospodarczej Polski?

Nie jestem epidemiologiem, ale wsłuchując się w ich głosy mogę powiedzieć, że żeby szczepionka odniosła daleko idące skutki, musielibyśmy wyszczepić 50-70 proc. populacji. Wydaje się, że taki poziom wyszczepialności może być problematyczny, głównie ze względu na obawy ze strony społeczeństwa. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że pandemia sama nie minie i powrót do normalności bez szczepień będzie bardzo trudny. Dlatego powinniśmy trzymać kciuki za dobrze zorganizowany proces szczepień. One mogą spowodować, że ten poświąteczny lockdown może być potencjalnie ostatnim.

Jednak osobiście obawiam się scenariusza, w którym poziom wyszczepialności będzie zbyt mały i spora część ludzi dalej będzie się zakażać. W naszych prognozach przyjęliśmy, że końcówka drugiego kwartału to będzie dopiero ten moment, kiedy gospodarka na nowo zacznie się otwierać, już bez restrykcji. Żeby tak się stało, potrzebujemy dyscypliny społecznej, szczepień na odpowiednim poziomie oraz skoordynowanych działań sektora medycznego i państwa, które odgrywa tutaj kluczową rolę.