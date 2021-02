Cejrowski: Gotówka?

Mój dziadek uczył tak: Trzymanie pieniędzy w pieniądzach to pomysł najgorszy. A jeszcze gorszy to trzymać te pieniądze w banku. Bank służy do transakcji, a nie do składowania pieniędzy. Kiedyś te jego opinie mogły nie być oczywiste, ale dziś oprocentowanie na lokatach jest minusowe, bo dostajesz mniejszy procent, niż wynosi inflacja! To jaki jest sens trzymania forsy w banku? ŻADEN.

Ci Polacy, którzy jakieś pieniądze mają, czują to zjawisko doskonale – forsa w formie zapisów bankowych to na czas kryzysu rozwiązanie niedobre. Kryzys narasta, władza pieniądze drukuje, pożycza i rozwadnia – trzeba uciekać z forsy w towar, w nieruchomości, w złoto. Ludzie więc wypłacają forsę z banków, i DOBRZE, bo władza zabierze ci szybciej z banku niż z szuflady. A zaraz potem ludzie starają się te wypłacone papierki zamienić na coś niepapierowego, bo władza papierki może zdewaluować lub zlikwidować, lub cokolwiek. Papier to tylko papier i on wcale nie jest wart tyle, ile na nim napisali…