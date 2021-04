"Takiej sytuacji nie było od 100 lat". Płażyński kontra Winnicki

Goście Polsat News rozmawiali o trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce. W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 30 tys. nowych zakażeń koronawirusem i śmierci kolejnych 131 osób.

Winnicki: Lockdown nie działa

Kacper Płażyński (PiS) przypomniał, że Robert Winnicki a także lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz i politycy PO w lutym nawoływali, żeby wspierać otwieranie przedsiębiorstw. – To było nawoływanie, żeby przedsiębiorcy nie podporządkowywali się obostrzeniom i stawali okoniem wobec form zabezpieczeń i dalej prowadzili działalność – powiedział Płażyński.

– Lockdown nie działa – odpowiedział mu Winnicki, argumentując, że maksymalne obostrzenia zadziałały jedynie w Chinach na początku pandemii.

Płażyński: Takiej sytuacji nie było od 100 lat

– Nie mówię, że rząd nie popełnia błędów. Jesteśmy w sytuacji, której nie było od 100 lat – ocenił Płażyński. I dodał, że należy twardo reagować na zagrożenia związane ze zdrowiem i życiem Polaków.

Zdaniem Winnickiego, lepsze byłoby zachowanie zasad bezpieczeństwa przy warunkach otwartej gospodarki. Polityk Konfederacji nazwał taką sytuację "stopniową transmisją wirusa".

Pomoc dla firm a system ochrony zdrowia

Płażyński zapewnił, że przedsiębiorcy otrzymają wsparcie od państwa, które pomoże im przetrwać najtrudniejszy okres. Z kolei Winnicki stwierdził, że pomoc dla film zależy od kwestii systemu ochrony zdrowia i to na nim należy się skupić.

Politycy zgodzili się co do tego, że trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa powinna prowadzić do publicznej, merytorycznej debaty na temat sposobów postępowania i metod leczenia chorych na COVID-19.

Czytaj też:

Rząd wprowadzi godzinę policyjną? Prof. Maliszewski wyjaśnia