500 plus nie będzie wyższe. Minister finansów tłumaczy dlaczego

1 kwietnia minęło pięć lat od uruchomienia programu "Rodzina 500 plus", głównej obietnicy PiS z wyborów w 2015 roku. Chodzi o świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde (od lipca 2019 roku) dziecko, które rząd wypłaca niezależnie od dochodów w rodzinie.

Ilu Polaków skorzystało z 500 plus?

Z sondażu CBOS "Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania" wynika, że dzisiaj poparcie dla tego projektu wyraża aż 73 proc. badanych.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od początku funkcjonowania programu do końca lutego br. do polskich rodzin trafiło ponad 141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych jest ok. 6,6 mln dzieci. "To 6 tys. zł rocznie na jedno dziecko, czyli nawet 108 tys. zł od narodzin do ukończenia przez nie 18. roku życia" – podkreśla resort.

700 plus zamiast 500 plus? Kościński odpowiada

O ewentualną waloryzację 500 plus pytany był w Polsat News minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. – Tak długo, jak nie podwyższamy podatków - a nie mamy takich planów, by podwyższać podatki - by komuś dać, trzeba komuś zabrać – powiedział minister.

– To są kwoty (wprowadzenie 700 plus – red.), które utrudniłyby inne aspekty rozwoju polskiej gospodarki. Musimy mieć konsensus, czy idziemy dalej i zwiększamy 500 plus do 600-700 – to jest większa dyskusja, nie tylko dla ministra finansów – oświadczył Kościński.

Potwierdził również, że w tzw. Nowym Ładzie, czyli programie gospodarczym PiS dla Polski po pandemii, znajdzie się propozycja zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

