Rulkiewicz, Szczurek i Ochojska wezmą udział w 10. jubileuszowej edycji LSE Polish Economic Forum

Temat przewodni tegorocznego Forum to: „Zmiany: Rok bezprecedensowych zawirowań” („Changes: After a year of unprecedented disruption”), a motywem graficznym został wybrany obraz Stanisława Witkiewicza „Stworzenie Świata”. Tegoroczna edycja Forum przypada bowiem w czasie globalnej pandemii, która gruntownie zmieniła spojrzenie na gospodarkę, radykalnie wpłynęła na zachowania konsumenckie i podejście do kwestii ochrony środowiska. Celem nadrzędnym pozostaje w tej chwili walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jak również wsparcie gospodarek po kryzysie. Dominuje opinia, że ta odbudowa nie może ograniczyć się wyłącznie do przywrócenia status quo sprzed 2020 roku, lecz musi się wiązać z gruntowną reformą. Jaką rolę ma do odegrania państwo w odbudowie gospodarczej? Jak w postpandemicznej rzeczywistości odnajdzie się sektor bankowy, farmaceutyczny czy technologiczny? W jaki sposób pandemia wpłynie na stosunki międzynarodowe i stan demokracji? O tym, jak stworzyć świat na nowo, będą dyskutować eksperci ze świata nauki, polityki i biznesu. Udział w konferencji potwierdzili już m.in. prezeska Empiku Ewa Szmidt-Belcarz, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, poseł na Sejm RP Paweł Kowal, prezeska LUX MED Anna Rulkiewicz oraz ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i były minister finansów Mateusz Szczurek.

Tegoroczny temat konferencji doskonale oddaje dynamiczne procesy zachodzące obecnie na świecie i odnosi się także do wirtualnej formuły wydarzenia. Podczas Forum chcemy podsumować to, co działo się przez ostatni rok, a także zastanowić się, co przyniesie nam przyszłość nie tylko w kwestii gospodarczej, ale także stosunków międzynarodowych czy klimatu. Mimo wielu wyzwań, cieszę się, że mogę kontynuować i rozwijać to dziesięcioletnie dziedzictwo polskich studentów na LSE – opowiada o tegorocznym Forum Marcin Mochnacki, współprzewodniczący LSE SU Polish Business Society - stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics and Political Science, jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie. Partnerem strategicznym Forum po raz czwarty została międzynarodowa firma consultingowa Bain & Company.

Formuła online to nie tylko wyzwania organizacyjne, ale i nowe możliwości. Dzięki przeniesieniu Forum do świata wirtualnego, konferencja po raz pierwszy w historii będzie otwarta za darmo dla nielimitowanej liczby uczestników.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum wraz z opisami paneli oraz linkiem do rejestracji dostępne są na stronie https://live.polisheconomicforum.org/info.