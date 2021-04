MFW podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce

We wtorek MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 3,5 proc. z 2,7 proc. oczekiwanych na 2021 rok w styczniu br.

Fundusz oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 4,5 proc. w 2022 roku wobec 5,1 proc. wzrostu prognozowanych w styczniu. Z kolei na 2026 rok MFW prognozuje dla Polski wzrost PKB w wysokości 2,6 proc.

Według przewidywań Funduszu, inflacja w tym roku spowolni do 3,2 proc. z 3,5 proc. w 2020 roku. Natomiast w przyszłym roku wyniesie 2,5 proc.

Jaki będzie globalny wzrost PKB?

MFW podwyższył też prognozę globalnego PKB na ten rok o 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań ze stycznia do 6 proc. oraz podwyższył prognozę na 2022 rok – o 0,2 pkt proc. (4,4 proc.).

"Przewiduje się, że w 2021 r. wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 6 proc., a w 2022 r. spowolni do 4,4 proc.. Prognozy na lata 2021 i 2022 są wyższe niż w październiku 2020 roku. Korekta w górę odzwierciedla dodatkowe wsparcie fiskalne w kilku dużych gospodarkach, przewidywane ożywienie napędzane procesem szczepień w II poł. 2021 r. oraz ciągłe dostosowywanie się działalności gospodarczej do stłumionej mobilności. Perspektywy te obarczone są dużą niepewnością związaną z przebiegiem pandemii, skutecznością wsparcia politycznego mającego zapewnić pomost do normalizacji napędzanej szczepionką oraz zmianami warunków finansowych" – czytamy w raporcie "World Economic Outlook. April 2021".

USA, Chiny, Niemcy

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 6,4 proc. w tym roku i o 3,5 proc. w roku przyszłym (co oznacza zmiany prognoz wobec stycznia odpowiednio o: +1,3 pkt i +1 pkt).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 4,4 proc. w 2021 r. i o 3,8 proc. w 2022 r. (odpowiednio: +0,2 w obu latach wobec oczekiwań ze stycznia).

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,6 proc. (+0,1 pkt wobec stycznia) oraz 3,4 proc. w 2022 roku (+0,3 pkt wobec stycznia).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 8,4 proc. (+0,3 pkt wobec stycznia) i o 5,6 proc. w roku przyszłym (bez zmian wobec stycznia).

