mBank chce sprzedać nieruchomość w dawnej dzielnicy żydowskiej Krakowa

mBank wystawił na sprzedaż działkę z budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni ok. 2 150 mkw. Obiekt zlokalizowany jest w dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz. Ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Działka ma dodatkowo wewnętrzny dziedziniec z osobnym wjazdem.

13,5 mln zł za działkę mBanku

Oczekiwana cena – jak czytamy w ogłoszeniu – to 13,5 mln zł. Do dalszego postępowania mają zostać skierowane oferty z najwyższymi cenami. Oferty z ceną przyjmowane będą do końca kwietnia br.

Jak poinformował ISBnews rzecznik mBanku Krzysztof Olszewski, instytucja zamierza sprzedać budynek, zaś oddział korporacyjny banku, który obecnie tam funkcjonuje, zmieni lokalizację.

– To optymalizacja naszego portfela nieruchomości, a nie optymalizacja sieci – zaznaczył także Olszewski, zapytany, czy transakcja to część planu redukcji oddziałów korporacyjnych.

Sieć obsługi korporacyjnej mBanku na koniec 2020 r. liczyła 30 oddziałów, w tym 14 centrów doradczych oraz 16 biur mBanku.

Stypułkowski zapowiada wielkie zmiany w bankach

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Prezesem mBanku jest Cezary Stypułkowski, który w połowie marca stwierdził, że nadchodzą wielkie zmiany dla klientów. – Model, w którym banki nie pobierają opłat za usługi dotychczas nie obciążone kosztami po stronie klienta, dobiegł końca – powiedział Stypułkowski podczas panelu Forum Bankowego 2021.

