Google otwiera w Warszawie ogromną inwestycję. "To przyszłość gospodarki"

Podczas wideospotkania inaugurującego działanie siódmego już w Europie, a pierwszego w tej części kontynentu, regionu Google Cloud był obecny premier Mateusz Morawiecki. – Takie inwestycje to przyszłość gospodarki – powiedział szef polskiego rządu.

Ogromna inwestycja

Google Cloud to lokalny ośrodek przetwarzania danych. Dzięki tej inwestycji polskie firmy będą mogły korzystać z rozwiązań amerykańskiego giganta wykorzystując infrastrukturę zlokalizowaną na miejscu. Oznacza to dostęp do technologii chmurowych, w tym do usługi przechowywania danych. Z tych rozwiązań korzystają klienci Google m.in. Spotify, Snapchat czy Twitter. Teraz będą one dostępne dla polskich przedsiębiorców. Pozowali to znacząco obniżyć koszty ich funkcjonowania przy zachowaniu odpowiedniego standardu usług.

Przedsiębiorstwa, zamiast instalowania odpowiedniego oprogramowania na firmowych komputerach, będą mogły korzystać z wszystkich potrzebnych funkcji za pomocą programów udostępnionych przez internet. Dodatkową korzyścią będzie także możliwość skorzystania z udostępnionej mocy obliczeniowej. Pozwoli to uniknąć awarii serwisów w przypadku ich przeciążenia.

Na Google Cloud skorzystają także banki i instytucje publiczne, które są zobligowane przez polskie prawo do trzymania wrażliwych danych na bezpiecznych serwerach w Polsce. Dzięki rozwiązaniu od Google także te podmioty będą mogły korzystać z technologii chmury.

Rozwiązania zastosowane w Google Cloud umożliwiają także funkcjonowanie produktów Google, takich jak wyszukiwarka, YouTube czy Gmail.

Przyszłość gospodarki

Premier Mateusz Morawiecki biorąc udział w wideokonferencji inaugurującej działalność Google Cloud w Warszawie podkreśli, że tego rodzaju inwestycje są bardzo ważne dla rozwoju polskiej gospodarki.

– Takie inwestycje to przyszłość gospodarki, która już teraz poprawia produktywność. Cieszę się, że Google bierze udział w rozwoju bardzo innowacyjnych technologii, które powstają w Polsce – powiedział szef polskiego rządu.

– Wiem, że Polska jest bardzo dobrym miejscem na wszelkiego rodzaju inwestycje, szczególnie w zakresie technologii. Dziękuję za zaangażowanie Google w Polsce – dodał Morawiecki.

Nowe miejsca pracy

Nowa inwestycja amerykańskiego giganta to także kolejne miejsca pracy dla inżynierów. Jak informuje portal 300gospodarka, w tej chwili w warszawskim biurze Google pracuje ok. 500 inżynierów. W najbliższym czasie firma chce podwoić tę liczbę.

Również we Wrocławiu postanowiono zwiększyć zatrudnienie w biurze Google. Powołano tam zespół ds. wdrażania technologii Google Cloud dla największych klientów firmy w Europie.

