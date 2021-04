Gowin zapowiada "bardzo szerokie luzowanie" obostrzeń. Od kiedy?

– Moje ministerstwo podejmuje szereg działań, żeby przygotować polską gospodarkę do jak najszybszego restartu w momencie szybko się zbliżającym, czyli ustąpienia pandemii, choć nie mówię, że zaniku. Ale akcja szczepień, z którą wiążę ogromne nadzieje, wkrótce powinna tak przyspieszyć, że sądzę, że już od maja będziemy zdolni do bardzo szerokiego luzowania restrykcji sanitarnych – powiedział Gowin podczas 10. edycji konferencji LSE Polish Economic Forum organizowanej przez polskich studentów London School of Economics and Political Science. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Niedzielski o luzowaniu obostrzeń

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że rząd będzie rozważał luzowanie obostrzeń, gdy średnia dzienna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców spadnie poniżej 30. Dzień wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że obecnie kształtuje się na poziomie 53.

Wcześniej w kwietniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys szacował, że jeżeli obostrzenia nałożone w związku z trzecią falą pandemii koronawirusa zostałyby poluzowane w maju-czerwcu, to wówczas już II kw. przyniesie silne odbicie gospodarcze.

Jakie restrykcje obowiązują w Polsce?

Do 25 kwietnia przedłużono obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, muzeów, a także zamkniętych obiektów sportowych. Obostrzenia dot. hoteli i miejsc noclegowych mają obowiązywać do 3 maja. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Dodatkowo ograniczona została liczba osób w placówkach handlowych i pocztowych do 1 osoby na 20 m2, zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.

