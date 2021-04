Cios w klasę średnią

Dziwna historia z tym Nowym Ładem. Pakiet – nawet nie całkiem wiadomo czego, samych pomysłów? założeń do ustaw? gotowych ustaw? – miał się pojawić już jakiś czas temu oficjalnie. Ba, była nawet wyznaczona konkretna data: sobota 20 marca. I nic. Na razie dostajemy jedynie przecieki, na podstawie których można sobie wyrobić wyłącznie ogólne zdanie co do kierunku zmian. Z tymi przeciekami to również ciekawa sprawa. Wziąwszy pod uwagę hipotetyczny radykalizm niektórych propozycji, można by uznać, że są to typowe balony próbne: wypuszcza się w przestrzeń publiczną jakiś pomysł, potem obserwuje się jego przyjęcie, czasem jeszcze robi wewnętrzne badania, by następnie ostateczny kształt propozycji do nich dostosować.