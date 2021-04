Niedzielski ujawnił, która branża zostanie odmrożona jako pierwsza

– Sekwencja będzie prawdopodobnie zbliżona do tej sekwencji, którą mieliśmy przy podejmowaniu decyzji zaostrzających te regulacje dotyczące ograniczenia działalności w różnych sektorach gospodarki. Czyli pewnie w pierwszej kolejności będą przywracane usługi - mówię tutaj o fryzjerach, o całej branży beauty, o drobnych usługach, czy handel wielkopowierzchniowy, dotyczący w pierwszej kolejności sklepów budowlanych, a potem również galerii. Gdzieś też w perspektywie pojawiają się i hotele, a na końcu prawdopodobnie restauracje, fitnessy – powiedział Niedzielski w rozmowie z Radiem Zet.

– Oczywiście, myśląc o restauracjach, chodzi o przestrzenie wewnątrz, bo jak patrzymy na przykłady innych krajów, to część krajów stosunkowo szybciej otwiera ogródki restauracyjne – dodał.

Odmrażanie gospodarki i powrót do szkół

Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, że dzięki realizowaniu Narodowego Programu Szczepień, na przełomie maja i czerwca będzie można odmrażać część gospodarki.

Niedzielski podtrzymał też zapowiedź dotyczącą możliwości powrotu do stacjonarnego nauczania w szkołach przed wakacjami. – Wydaje się, że jest szansa (…) żeby zdecydowanie cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami, tzn. żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września, czyli do początku nowego roku szkolnego – powiedział minister.

Kiedy koniec z maseczkami na świeżym powietrzu?

Zapowiedział też, że decyzja o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu może zapaść pod koniec maja.

– Jeżeli wirusa będziemy mieli stosunkowo mniej - a to jest mierzone liczbą pojawiających się nowych przypadków - to wtedy rzeczywiście jest przestrzeń do podjęcia takiej decyzji. Kiedy to będzie? Myślę, że bliżej końca maja, bo według prognoz, którymi dysponujemy, w pierwszej połowie maja będziemy mieli mniej więcej 10 tys. nowych przypadków dziennie, a to jest cały czas duża liczba, która wskazuje na dosyć dużą częstotliwość występowania wirusa – powiedział Niedzielski.

