Pierwszy bank w Polsce wprowadza możliwość otwarcia konta na selfie

– Coraz więcej Polaków posiada już najnowsze dowody osobiste z tzw. warstwą elektroniczną. Zbliżając taki dokument do telefonu z funkcją NFC, możemy łatwo uzupełnić swoje dane, bez konieczności ich ręcznego wpisywania. To nowoczesne rozwiązanie jest naprawdę szybkie, proste i co najważniejsze bezpieczne – powiedział dyrektor departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

Najpierw Android, wkrótce iOS

Proces otwarcia konta jest dostępny w aplikacji z systemem operacyjnym Android, a wkrótce również dla posiadaczy iPhone'ów.

Metoda odczytu danych z elektronicznego dowodu osobistego powstała we współpracy ze startupem Identt, z którym Bank Pekao współpracował wcześniej przy wdrożeniu zdalnej weryfikacji tożsamości – podano.

"Bank Pekao jako pierwszy w Polsce udostępnił swoim klientom możliwość zdalnego zakładania konta z wykorzystaniem zdjęcia twarzy. Do tej pory z rozwiązania skorzystało już blisko 100 tys. osób" – czytamy w komunikacie.

Aktywa Banku Pekao

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jego aktywa wynoszą ponad 230 mld zł.

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

