Gowin zapowiada odmrażanie gospodarki. Duże zmiany już od 4 maja?

Wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował podczas wtorkowego spotkania pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy ws. planu odmrażania gospodarki, że w środę podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zaproponuje propozycje dot. kalendarza odmrożenia gospodarki.

Rekomendacje Gowina

Wicepremier poinformował, że zarekomenduje, by od 4 maja mogła zostać otwarta całość handlu detalicznego, kluby fitness oraz to, by mogły otworzyć się ogródki restauracyjne.

Dodał, że jego zdaniem od 4 maja hotele powinny móc zacząć przyjmować gości, choć do połowy obłożenia w danym obiekcie.

Według Gowina "kalendarz odmrażania" powinien być intensywny, tak by od 1 czerwca mogła się otworzyć cała gospodarka, choć w reżimie sanitarnym.

Obostrzenia w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w ubiegłym tygodniu w środę, że od najbliższego poniedziałku zostanie wprowadzona regionalizacja obostrzeń. W województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim restrykcje zostaną utrzymane. Natomiast w pozostałych 11 województwach nastąpi otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a dzieci z klas I-III wrócą do nauki w trybie hybrydowym.

W całej Polsce nadal zamknięte będą hotele, galerie handlowe, wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe, kina oraz teatry, a także siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. W kościołach obowiązuje limit jedna osoba na 20 mkw. przy zachowaniu 1,5 m odległości.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno w miejscach publicznych, jak i na powietrzu.

