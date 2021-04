Projekt ustawy o zasobach własnych UE trafił do Sejmu

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, który w praktyce potrzebny do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Projekt został przyjęty przy dwóch odrębnych głosach, które zgłosili Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Reszta członków rządu głosowała za.

Podczas konferencji prasowej po głosowaniu, premier Morawiecki przekonywał, że decyzja o ratyfikacji była właściwa.

– Do szybkiego odbicia gospodarki konieczny jest jeden zasadniczy warunek, którego 1. krok przed chwilą został wykonany na RM. To przyjęcie tzw. rozporządzenia, dyrektywy o środkach własnych. To akt prawny, który musi być przyjęty w formie ustawy – mówił premier przed siedzibą KPRM.

Dziś projekt trafił do Sejmu, ale na razie nie wiadomo, kiedy posłowie się nim zajmą. Najbliższe posiedzenie planowane jest dopiero na drugą połowę maja.

Porozumienie z Lewicą

We wtorek rano odbyły się rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z delegacją Lewicy. Podczas środowej konferencji prasowej szef rządu potwierdził, że strony osiągnęły porozumienie.

– Dzisiaj rano spotkaliśmy się z delegacją Lewicy. To jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy kompleksowe propozycje. Przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach – mówił szef rządu. Zgodnie z ustaleniami wtorkowego spotkania rząd przeznaczy 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe. Również postulat lewicy dotyczący budowy mieszkań ma zostać włączony do KPO.

– Dzisiaj przede wszystkim liczy się Polska, a nie interesy partyjne. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może głosować przeciw interesowi Polski, polskich rolników, pracowników i polskich rodzin. Dzisiaj trzeba głosować za Polską – dodawał Morawiecki.

Czytaj też:

Buda dogryza Trzaskowskiemu: Chyba jestem za głupi, żeby to zrozumiećCzytaj też:

Trela reaguje na komentarze kolegów z opozycji: To efekt złych emocjiCzytaj też:

Żukowska: Nie ma mowy o wejściu w koalicję z PiS