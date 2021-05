Inflacyjny rachunek za pandemię

Jedną z podstawowych obaw społecznych związanych z okresem zmagań z koronawirusem jest ta dotycząca wzrostu cen. Nie powinno to nikogo dziwić, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę fakt, że w ostatnich miesiącach media informują nieustannie o rekordowych sumach deficytów, pakietów stymulacyjnych oraz tarcz finansowych. W powszechnym odbiorze budzi to zrozumiałą obawę, że zalewanie gospodarki prawdziwym morzem pieniędzy doprowadzi w końcu do niekontrolowanego wybuchu inflacji. Nie bez powodu zresztą Polacy wycofali w 2020 r. z lokat aż 90 mld zł, inwestując swoje oszczędności m.in. w nieruchomości, akcje czy też metale szlachetne.