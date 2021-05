Finalna wersja KPO została przesłana do Komisji Europejskiej

– W piątek Rada Ministrów przyjęła ten projekt, został przesłany jeszcze w formie roboczej, a dzisiaj zakończyliśmy już proces składania Krajowego Planu Odbudowy w Komisji Europejskiej – powiedział Piotr Müller podczas konferencji prasowej. Rzecznik rządu dodał, że premier Mateusz Morawiecki spotka się we wtorek z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim w ramach dyskusji o wdrażaniu środków unijnych z nowej perspektywy unijnej i Funduszu Odbudowy.

Buda: Potrzeba szybka ratyfikacja FO

– Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie wysłany do Komisji Europejskiej i jest dokumentem zamkniętym, nie podlega żadnej weryfikacji, dlatego odwlekanie ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest nieuzasadnione – wskazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W południe odbyło się spotkanie z przedstawicielami KE ws. Krajowego Planu Odbudowy. – Przedyskutowaliśmy szczegóły, które w planie są zawarte i mniej więcej chwilę przed 15 wysłaliśmy oficjalnie nasz Krajowy Plan Odbudowy – przekazał wiceminister.

Waldemar Buda zapewnił, że w dokumencie znalazły się wszystkie uwagi wynegocjowane z Lewicą, a także uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych.

Wiceminister zaapelował do wszystkich klubów parlamentarnych, by zagłosowały za ratyfikacją po to, by "nadać procedurze kolejne kroki i móc w okresie letnim skorzystać z pierwszych środków z KPO".

KO chce przełożenia zaplanowanego na jutro posiedzenia Sejmu

Klub Koalicji Obywatelskiej domaga się przełożenia zaplanowanego na jutro posiedzenia Sejmu, podczas którego ma być głosowana ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Wniosek do marszałek Sejmu w tej sprawie złożył szef klubu Cezary Tomczyk – poinformowało na Twitterze Radio Zet.

We wtorek, 4 maja, na dodatkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać go do Komisji Europejskiej. KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać 58 mld euro.