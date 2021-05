"Nasza cierpliwość się wyczerpała". Piotr Duda zapowiada nową inicjatywę "Solidarności"

Związkowcy postulują wprowadzenie emerytury stażowej, czyli rozwiązania, które przyznawałoby prawo do świadczenia po przepracowaniu określonej liczny lat oraz uzbieraniu minimalnego kapitału. "Solidarność" zamierza w tej sprawie złożyć obywatelski projekt ustawy. O planach "S" w tej kwestii mówił w piątek podczas konferencji prasowej przewodniczący związku Piotr Duda.

"Solidarność" wspiera pracowników

– Wczorajsza decyzja Solidarności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce - w ręce obywateli – powiedział Duda zapowiadając, że związek pomoże inicjatorom projektu w kwestiach prawnych i logistycznych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie emerytur stażowych dla mężczyzn, którzy wykażą się 40-letnim okresem składkowym oraz dla kobiet, dla których okres ten będzie wynosił 35 lat. Drugim warunkiem będzie zebranie kapitału minimalnego. Wysokość wypłacanego świadczenia została ustalona według kryteriów emerytury minimalnej. W tym przypadku państwo nie musiałoby do niej dopłacać.

Umowa z prezydentem

Piotr Duda przypomniał, że "Solidarność" zawarła z prezydentem RP tzw. umowę programową, w której postulat dotyczący emerytur stażowych został uwzględniony. Tymczasem wczoraj Andrzej Duda powołał Radę ds. Społecznych, która ma dopiero zająć się kwestią emerytur stażowych. To nie spodobało się związkowcom.

– Nic o nas bez nas. Nie rozumiemy kompletnie, że ta rada ma wypracować jakiś projekt emerytur stażowych. A jak w tym składzie jest pani prezes ZUSu Uścińśka, która jest przeciwna emeryturom stażowym, to już widzę jak ten projekt postępuje. Pani prezes Uścińska niech zajmie się problemami pracowniczymi w ZUSie – powiedział Piotr Duda.

Szef "Solidarności" liczy, że prezydent RP będzie pierwszym, który podpisze się pod obywatelskim projektem ustawy szykowanym przez związek. Dodał także, że "S" liczy na zebranie znacznie większej liczby podpisów, niż wymagane 100 tys.

– Oczekujemy także solidarności ze strony tych, którzy już dziś mają emerytury stażowe, czyli górników i służb mundurowych. To jest ta solidarność. My wspieraliśmy was, a dzisiaj oczekujemy, żebyście wsparli tych, którzy też chcą godnie w swoim wieku emerytalnym odpoczywać – powiedział Duda apelując do przedstawicieli zawodów, którzy już korzystają z emerytur stażowych.

