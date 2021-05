PKN Orlen zgłosił do UOKiK zamiar przejęcia PGNiG

Informację w tej sprawie prezes PKN Orlen przekazał za pośrednictwem Twittera.

"Transakcja pozwoli nam objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w regionie"

"Złożyliśmy do @UOKiKgovPL wniosek o zgodę na przejęcie @GK_PGNiG. Po akwizycji Energi i zgodzie KE na połączenie z Lotosem, to kolejny ważny krok w budowie silnego koncernu multienergetycznego" – napisał Daniel Obajtek. Jak podkreślił, transakcja ta pozwoli Orlenowi na objęcie "pozycji lidera transformacji energetycznej w regionie".

twitter

Czas na kolejną fuzję

W połowie lipca ubiegłego roku Komisja Europejska dała zielone światło na fuzję Orlenu z Lotosem. Płocki gigant już wówczas w planach miał przejęcie PGNiG i stworzenie polskiego koncernu multienergetycznego.

Premier Mateusz Morawiecki, gratulując Orlenowi fuzji z Lotosem, poinformował, że rząd ma plan przejęcia PGNiG przez zwiększony Orlen, aby "zwiększyć synergie, które są na rynku detalicznym". Podczas konferencji PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG.

Niedługo później prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że koncern rozpoczyna prace nad wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej.

"Rozpoczynamy prace nad wnioskiem koncentracyjnym do KE dotyczącym przejęcia @GK_PGNiG przez @PKN_ORLEN. Jest to możliwe dzięki podpisanemu przez spółki porozumieniu o zachowaniu poufności. Chcemy efektywnie wykorzystać nasze doświadczenia do sprawnego przeprowadzenia akwizycji" – napisał 23 lipca ubiegłego roku prezes PKN Orlen.