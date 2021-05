Wsparcie rodzin w Nowym Polskim Ładzie. Morawiecki: Rodzina jest dla nas fundamentem

W czasie międzynarodowej konferencja V4+ COALITION PRO FAMILIA szef polskiego rządu powiedział, że "rodzina jest fundamentem".

– Jesteśmy zdecydowani wzmocnić jeszcze bardziej rolę rodziny w życiu społecznym. Wkrótce mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny i ten dzień niech będzie symbolem i sygnałem posłanym całemu światu, że dla nas rodzina jest fundamentem, jest bardzo ważna – mówił premier.

– Myślę, że Polacy to mogą powiedzieć o sobie właśnie dzisiaj i mogli powiedzieć też wcześniej, że rodzina była zawsze ważna dla Polski, ale trzeba też powiedzieć, że była też traktowana w czasach III RP, bo trudno sięgać jeszcze głębiej, w przeszłość, nieco po macoszemu – ocenił.

– To nie był przypadek, że w 2015 roku zmieniliśmy nazwę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tym akcentem podstawowym na rodzinę – zaznaczył.

Wsparcie dla rodzin w Nowym Polskim Ładzie

Szef rządu zapewnił, że program dla rodzin będzie kontynuowany i jego założenia znajdą się w zaprezentowanym w "najbliższych dniach" Nowym Ładzie. – Zostaną zabezpieczone na to środki – zapewnił.

– Można powiedzieć, że piękne chęci i szlachetne idee są bardzo ważna, wola polityczna jest bardzo ważna, ale bez zdolności do finansowej przebudowy architektury państwa, byłaby jak niedokończony dom, jak dom może o paru piętrach, ale bez wykończenia, bez możliwości zamieszkania. I dlatego prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program, który mógł zadziać się dzięki przebudowie albo, mówiąc wprost, naprawie systemu finansów publicznych. Ten system był dziurawy jak durszlak. Rzeczywiście tam nie było wtedy pieniędzy, przed 2015 rokiem, ponieważ nikt nie zadał sobie trudu, żeby doprowadzić do jego usprawnienia, uszczelnienia. Rząd PiS, rząd Zjednoczonej Prawicy przystąpił do tych prac i pozyskał dodatkowe źródła finansowania w skutecznej walce z różnego rodzaju patologiami rynków, patologiami systemu finansów publicznych. Dzięki temu rozpoczęliśmy nasz program, którego kontynuację przedstawimy już za parę dni w ramach prezentowania Polskiego Ładu – mówił premier Morawiecki.

