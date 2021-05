Wakacje 2021. Oto trzy najpopularniejsze kierunki

– W tym roku monitorujemy odbudowę sektora turystycznego i w 2021 roku będziemy podróżować więcej i z większą swobodą. Przed pandemią Litwini, Łotysze i Estończycy chętnie planowali wakacje z wyprzedzeniem. Na przykład w 2019 roku sprzedaliśmy ok. 30 proc. wszystkich programów wakacyjnych podczas wstępnych rezerwacji – powiedział szef grupy Novaturas Audron Keinyt, cytowany w komunikacie.

– Wierzymy, że nadchodzący cyfrowy zielony certyfikat, który ma być akceptowany od połowy czerwca we wszystkich krajach UE, zachęci podróżujących do planowania wyjazdów jak zazwyczaj – dodał.

Paszport szczepionkowy

Zielony certyfikat, nazywany również "paszportem covidowym", będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub uzyskała niedawno negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji.

Keinyt stwierdził, że "pewne wymagania bezpieczeństwa prawdopodobnie pozostaną na przyszły rok, ale planowanie podróży będzie znacznie prostsze, a tak korzystnych cen, jakie mamy obecnie trudno spodziewać się w przyszłym roku".

Turcja przede wszystkim

Decyzja o uruchomieniu wstępnych rezerwacji po pierwsze do Grecji, Turcji i Bułgarii wynika z ich popularności. Turcja stanowiła ponad 50 proc. łącznego programu letniego w 2019 roku, wyspy greckie stanowiły ok. 17 proc., a Bułgaria ok. 15 proc. – podano w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40 proc. udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 roku.

