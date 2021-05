Zmiany już od nowego roku. Nowe ustalenia ws. Polskiego Ładu

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Jak podkreślał w poniedziałek w rozmowie w RMF FM Marek Suski, "sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej". Dopytywany o osoby, które zarabiają ok 7 tys. zł netto stwierdził, że jednak "większość skorzysta". – To nie jest propozycja dla ludzi, którzy mają 9 mieszkań. To jest propozycja dla tych, co mają mieszkanie, które całe życie spłacają albo nie mają zdolności kredytowej i nie mają szans na to, żeby się kiedykolwiek usamodzielnić – dodał.

Zmiany od nowego roku

Z ustaleń RMF FM wynika, że zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku. Jak czytamy na rmf24.pl, rząd ma już ruszać z konsultowaniem ustaw podatkowych i będzie chciał je uchwalić do końca listopada.

"To by oznaczało, że już od 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy zarabiający na rękę poniżej 4,5 tysiąca złotych płaciliby niższe podatki, a wszyscy zarabiający więcej – wyższe. W przypadku osób na etacie od nowego roku osoby zarabiające na rękę poniżej 8 200 złotych zyskają, a powyżej stracą. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, one już od stycznia mają zostać w pełni oskładkowane, a od kolejnego roku zlikwidowane" – czytamy.

Kolejki do specjalistów

Dodatkowo RMF FM ustaliło, że od 2023 roku ma też zacząć obowiązywać zniesienie limitów do lekarzy specjalistów i wówczas mają ruszyć dopłaty jednorazowe – 12 tysięcy za urodzenie drugiego lub kolejnego dziecka.

Czytaj też:

Buda o Nowym Polskim Ładzie: Większość Polaków zyskaCzytaj też:

Poseł PiS ostro o swojej partii: Kaczyński decyduje o wszystkim i ponosi odpowiedzialność