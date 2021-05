Opozycja proponuje preambułę do ustawy ws. FO. Buda: To jest po to, żeby wyjść z twarzą

– Na podstawie ekspertyzy prawnej, która została zamówiona przez Senat, sześciu konstytucjonalistów, do art. 1 ani do art. 2, poprawek nie będziemy zgłaszać. Natomiast chciałbym zgłosić w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej oraz w imieniu w PSL propozycję preambuły, która jest oparta w połowie na tym, co PSL złożył w Sejmie, a w połowie na tym, co proponuje KO – mówił Bogdan Klich na posiedzeniu połączonych, senackich komisji finansów publicznych i spraw zagranicznych.

Treść preambuły

Bogdan Klich zacytował pełną treść preambuły, która miałaby znaleźć się w ustawie ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy:

"W osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy. W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych. W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani.przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy. W przekonaniu, że poszanowanie powyższych zasad będzie niewzruszoną podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, stanowi się, co następuje"

Buda: Chcą wyjść z twarzą

– To jest szanowni państwo argument po to, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji i pozwolić, „acha, mamy preambułę i w związku z tym możemy już być za”. To jest ten dokument – komentował Waldemar Buda na posiedzeniu połączonych, senackich komisji finansów publicznych i spraw zagranicznych.

