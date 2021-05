Kaczyński o majątku Obajtka: Na wszystko ma dowody

12 maja Orlen, Grupa Lotos i PGNiG podpisały umowę o współpracy ze Skarbem Państwa ws. połączenia spółek. Celem tych działań jest budowa koncernu multienergetycznego, który będzie miał strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Do fuzji Orlenu z Lotosem odniósł się w wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był pytany, czy ten proces nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski ze względu na warunki, jakie w sprawie połączenia spółek postawiła Komisja Europejska.

Kaczyński: Z czasem Lotos by zbankrutował

– W mojej ocenie nie ma takiego niebezpieczeństwa. Taka fuzja umożliwi nam stworzenie takiej korporacji, która w zasadzie zablokuje możliwość wrogiego przejęcia, ale przede wszystkim utworzyć koncern na poziomie europejskim. To bardzo duża szansa umacniania jedności Międzymorza – otwarcie się na Rumunię, Litwę, ale i na Niemcy. Krótko mówiąc, to szansa na to, by w Polsce istniało coś naprawdę dużego – stwierdził Kaczyński.

Według niego bez fuzji z Orlenem "Lotos z czasem musiałby iść na bankructwo, bo na czystej ropie się dziś daleko nie zajedzie". – My chcemy, by był to koncern petrochemiczny, a z drugiej strony energetyczny, stąd też PGNiG w tym pakiecie. Tylko wtedy to może być duża siła. A jednocześnie odegrać dużą rolę w budowie Międzymorza na poziomie ekonomicznym i infrastrukturalnym. Kampanie przeciwko panu Obajtkowi widzę właśnie jako część ataku na te inicjatywy – powiedział prezes PiS.

Majątek prezesa Orlenu

Jego zdaniem nikt nie jest w stanie udowodnić szefowi Orlenu, że nie mógł kupić nieruchomości, o których było ostatnio głośno w mediach. – Na wszystko ma dowody, jest człowiekiem zapobiegliwym. (…) Kto w biznesie nie szuka różnych możliwości wzbogacenia się? – stwierdził Kaczyński. Dodał, że "za czasów poprzedników bywali tacy ludzie, przy których Obajtek to mała waga". – Może nie wszyscy, ale większość – ocenił prezes PiS.

