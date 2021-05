LOT zawiesza połączenia do Mińska. Nie będzie latał nad Białorusią

LOT zawiesił połączenia do Mińska i wyznaczył alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi – poinformowała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Sankcje na Białoruś

W Brukseli rozpoczął się w poniedziałek nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, poświęcony m.in. ostatnim wydarzeniom na Białorusi. O rozszerzenie porządku obrad w tym zakresie wnioskował premier Mateusz Morawiecki.

Jak wynika z informacji podanych przez PAP na Twitterze, przywódcy państw Wspólnoty potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Podjęto też decyzję o nałożeniu sankcji.

W kogo uderzą?

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller przekazał, że zdecydowano o tym, żeby zobowiązać Radę UE do dodatkowych restrykcji personalnych, do rozszerzenia listy sankcji wobec konkretnych osób, które są obywatelami Białorusi. – W związku z tym ta lista w najbliższych dniach zostanie rozszerzona zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej. Ponadto Rada UE została również zobowiązana do tego, aby w najbliższym czasie rozszerzyć ukierunkowane restrykcje gospodarcze wobec Białorusi, adekwatne do zaistniałej sytuacji – poinformował.

– Rada UE również zaapelowała do organizacji międzynarodowego lotnictwa cywilnego o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, przeprowadzenia właściwego śledztwa w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego wydarzenia, aczkolwiek już teraz widać, że te działania były ukierunkowane jednoznacznie na to, aby zatrzymać opozycjonistę, który był przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki – powiedział Piotr Müller.

