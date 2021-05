Chiny największym rynkiem importowym Wielkiej Brytanii

Dokument miał na celu m.in. ocenę wpływu Brexitu i epidemii koronawirusa na handel towarami w Wielkiej Brytanii.

Chiny handlową potęgą

Import towarów z Chin wzrósł o 66 proc. od początku 2018 r. Z kolei import z Niemiec spadł w tym samym okresie o 25 proc. Urząd wskazuje, że handel z Unią Europejską został zakłócony przez Brexit, a epidemia zwiększyła popyt na towary chińskie.

Poinformowano też, że import z Niemiec do Wielkiej Brytanii spadł wyraźnie od kwietnia 2019 r. Miało to związek z niepewnością, co do szczegółów opuszczenia UE przez Wielkiej Brytanię.

Z danych wynika też, że w pierwszym kwartale 2021 roku wartość brytyjskiego handlu z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej przekroczyła wartość handlu z UE.

Świat wielobiegunowy

O ekspansji gospodarczej Państwa Środka mówił niedawno ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin Radosław Pyffel, który był gościem Rafała Ziemkiewicza na jego kanale YouTube.

Pyffel wskazał, że nie podziela tezy, jakoby świat zmierzał w kierunku podziału dwubiegunowego. – Uważam, że w przyszłości będzie to system bardziej multipolarny, natomiast niewątpliwie nie będzie to świat zachodu. […] Żyjemy w czasach, w których rośnie znaczenie świata pozaeuropejskiego. To jest różnicą w stosunku do czasów Zimnej wojny. Nie występują dwa wyraźne bloki, ponieważ wiele państw postępuje czysto taktycznie – mówił, dodając, że alianse są tworzone wokół konkretnych kwestii, a dorywcze porozumienia często szybko się rozpadają i w ich miejsce zawiązywane są nowe.

Czytaj też:

W 2019 roku Chiny wyemitowały więcej dwutlenku węgla niż całe OECDCzytaj też:

Chiny szykują się do wojny opartej na broni biologicznej? Nowe dokumenty