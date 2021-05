Górnicy podpisali umowę z rządem. Podano datę wygaszenia kopalń

Za negocjacje z górnikami odpowiedzialni byli m.in. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz wiceszef tego resortu Artur Soboń. Zgodę co do transformacji sektora górnictwa kamiennego udało się osiągnąć po 9 miesiącach negocjacji. Podpisana w piątek umowa jest efektem zawartego we wrześniu ubiegłego roku porozumienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz delegacji rządowej w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa.

Wicepremier Sasin poinformował w mediach społecznościowych o osiągnięciu porozumienia.

"Umowa z górnikami została podpisana. Dziękuję stronie społecznej i całej ekipie @MAPGOVPL, która pracowała pod okiem @sobonartur. Duży sukces. Robimy historyczny krok ku dobrej zmianie energetycznej Polski" – napisał na Twitterze polityk.

Podczas konferencji prasowej po podpisaniu dokumentu minister aktywów państwowych nie krył zadowolenia z osiągniętego porozumienia.

– Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że proces odchodzenia od węgla będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu – powiedział Sasin.

– Myślę, że będziemy w stanie rzeczywiście tworzyć nowe miejsca pracy, że będziemy w stanie zapewnić mieszkańcom Śląska i wszystkim tym, którzy będą odchodzili z górnictwa godne warunki życia – dodał minister nawiązując do jednego z punktów zawartej z górnikami umowy.

Teraz umowa musi jeszcze zostać notyfikowana przez Komisję Europejską.

Przyszłość kopalń

Według zapisów umowy polskie kopalnie zostaną wygaszone do 2049 roku. Zawarta umowa zawiera także uzgodnione wspólnie zapisy dotyczące: mechanizmu finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, indeksacji wynagrodzeń, zasad budowy i wdrażania instalacji tzw. czystego węgla, powołania specjalnego Funduszu Transformacji Śląska, gwarancji zatrudnienia, pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników likwidowanych Jednostek Produkcyjnych.

Jednym z ważniejszych zapisów umowy jest ten dotyczący zabezpieczenia socjalnego górników. Pakiet rozwiązań zaproponowanych przez rząd zawiera m.in. urlop górniczy, urlop przeróbkarski, jednorazową odprawę, a także kompleksowy system alokacji. Wszystkie te rozwiązania mają za zadanie zagwarantowanie stabilizacji na śląskim rynku pracy.

