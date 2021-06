Morawiecki ujawnił plan PiS. 10 projektów na 100 dni

5 maja Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało Polski Ład – program, który zakłada m.in. duże zmiany podatkowe, zmiany w składkach zdrowotnych oraz nową politykę mieszkaniową. W założeniu projekt ma przeciwdziałać ekonomicznym skutkom pandemii i podnieść polską gospodarkę.

10 projektów na 100 dni

Premier przedstawił dzisiaj, realizacją których projektów rząd zajmie się w pierwszej kolejności.

– To wizja konkretna i wiarygodna i to chcemy dziś pokazać i potwierdzić poprzez 10 kluczowych obszarów zmian, które przeprowadzimy w ciągu 100 dni – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Pierwszym punktem, którym mają się zająć politycy jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. W drugiej kolejności rząd pochyli się nad kwestią emerytury bez podatku. Trzecim punkt dotyczy zniesienia limitu w służbie zdrowia do specjalistów.

Premier zapowiedział, że w dalszej kolejności zostanie przedstawiony harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. – Następny punkt to mieszkanie bez wkładu własnego. Godne mieszkanie i lokum dla polskich rodzin w ciągu dekady – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zapewnił, że w najbliższym czasie podjęty zostanie również projekt Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – świadczenia adresowane do rodziców, którym rodzi się drugie i kolejne dziecko.

"Szybki, sprawiedliwy rozwój"

– Polski Ład to pewna wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego, szybkiego doganiania tych, którzy zawsze wydawali nam się niedoścignieni - zachodnich najbogatszych państw. To wizja konkretna i wiarygodna. To dzisiaj chcemy pokazać i potwierdzić –podkreślał szef rządu.

Politycy następnie zajmą się wielkimi inwestycjami prośrodowiskowymi oraz dopłatami do paliwa rolniczego. – Chcemy ułatwić rolnikom dostęp do handlu z ich produktami. Skrócenie drogi od pola do stołu, żeby nie było tylu pośredników, którzy realizują swoją marże – mówił Morawiecki.

W ciągu najbliższych 100 dni ma również zostać opracowana ustawa dotyczącą "małych centrów nauki Kopernik". – Polski rozwój musi być oparty na innowacyjności – mówił.

Czytaj też:

Dziennikarze dotarli do wewnętrznych badań rządu. Chodzi o wielki plan PiSCzytaj też:

Porozumienie Kukiz'15 z PiS-em. "Ciasteczko zostało połknięte i będzie trawione przez miesiące"