Powstanie uczelnia wyższa kształcąca kadry dla resortu finansów

Uczelnia ma zacząć kształcić studentów w roku akademickim 2022/2023. Najbliższe miesiące mają być czasem przygotownia placówki, która powstanie na bazie Krajowej Szkoły Skarbowości.

Uczelnia ma kształcić wysoko wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie od prawa podatkowego i jego poszczególnych gałęzi, przez kompetencje społeczne, po praktyczną wiedzą – np. z dziedziny funkcjonowania służb celnych. Absolwenci mają nabyć kompetencje cyfrowe i analityczne – mówił minister finansów i polityki regionalej Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej. Absolwenci będą stanowili kadry m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef resortu finansów podkreślił, że powołanie uczelni to odpowiedź na wyzwania XXI oraz potrzebę realizacji filozofii, według której urzędnik jest dla podatnika, a urząd powinien być miejscem przyjaznym.

– Zależy nam, by nasi pracownicy i funkcjonariusze mogli stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, zdobywać wiedzę i umiejętności. Ważne, by absolwenci naszej uczelni posiadali kompetencje cyfrowe i analityczne i by byli nastawieni na przyjazną obsługę klientów – wskazał Kościński.

twitter

Czarnek: Konieczna zmiana podejścia do podatnika

Wykładowcami nowej uczelni mają być praktycy. Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk w jednostkach podległych ministrowi finansów. Placówka ma być także ośrodkiem dyskusji i debaty, czyli stać się think-tankiem, szeroko zajmującym się pracą ekspercką.

– Chcemy w ciągu następnego roku przygotować się do tego, żeby już w kolejnym roku akademickim, roku 2022/2023, rozpoczęli studia wyższe absolwenci liceów, absolwenci szkół średnich na kierunku, który dziś możmy ogólnie nazwać "administratywista skarbowy". To nie będzie kierunek poświęcony wyłącznie znajomości przepisów prawa finansowego, prawa podatkowego, ale również tego podejścia do klienta, jakim jest podatnik. To podejście musimy zmienić – przekonywał minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

Minister podkreśla, że nowa uczelnia będzie stawiała na praktykę.

Czytaj też:

Co ze znoszeniem restrykcji? Niedzielski komentuje