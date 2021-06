Morawiecki: Jesteśmy rozczarowani decyzją USA

W wywiadzie dla amerykańskiego "Newsweeka" premier powiedział, że zawieszenie nowych sankcji wobec Nord Stream 2 jest podyktowane "fałszywymi nadziejami, że pomoże to naprawić relacje między USA a Unią Europejską".

– Cóż, Niemcy to nie UE. Niemcy to Niemcy i mają swoje interesy i zdarzało się, że ich interesy są dość zbieżne z interesami rosyjskimi – ocenił Morawiecki, dodając, że "nie jest to zgodne z interesami transatlantyckimi".

Biden wyciąga rękę do Putina

– W Polsce jesteśmy bardzo rozczarowani niedawną zmianą stanowiska Stanów Zjednoczonych, szczególnie dlatego, że w ciągu ostatnich kilku lat wspólnie z administracją amerykańską pracowaliśmy nad zatrzymaniem lub spowolnieniem rozwoju Nord Stream 2 – podkreślił premier.

Tłumaczył, że powstrzymując budowę gazociągu, rząd w Warszawie starał się "nie pomagać Rosjanom w gromadzeniu środków na rozwój militarny i agresywną politykę". – I do niedawna było to całkiem udane. Taka zmiana była więc bardzo rozczarowująca i to nie tylko dla Polski, ale dla wielu krajów Europy – zaznaczył.

Morawiecki powiedział, że "teraz Rosja dostanie w swoje ręce silny instrument dalszego dzielenia interesów transatlantyckich i użycia swojej broni wobec Ukrainy i Białorusi jawnie i potajemnie". – Nic ich (Rosjan – red.) nie powstrzyma przed marszem w głąb Ukrainy, ponieważ ich system gazociągów – mam na myśli ukraiński – stanie się zbędny wkrótce po tym, jak rurociąg Nord Stream 2 zostanie całkowicie zbudowany i będzie w pełni operacyjny – ocenił premier.

