Prezydent: Żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności

W Bratysławie prezydent Andrzej Duda bierze dziś udział w konferencji GLOBSEC. Przed południem Andrzej Duda spotkał się z Prezydent Republiki Słowackiej Zuzaną Čaputovą.

– Dziś żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności, że wraz z pojawieniem się szczepionek skutecznie zarządzamy tym kryzysem, choć oczywiście zawsze pozostaje otwarte pytanie, czy rzeczywiście tak jest. To pytanie zadajemy sobie w naszych kuluarowych rozmowach również i my, prezydenci państw. To były tematy rozmów wczoraj, także i dzisiaj – mówił polski prezydent podczas konferencji.

– Czy możemy mówić o tym, że jeżeli liczba zachorowań w Polsce spadła tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu, to czy rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy to efekt tego, że mamy takie warunki pogodowe, taka jest pora roku. W zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki, a przypadków było tyle samo. Chcąc patrzeć na to optymistycznie mówimy, że zbiegły się te dwa elementy – dodawał.

Popandemiczny ład gospodarczy

Prezydent podkreślał również, jak ważna jest szybka odbudowa gospodarek po kryzysie.

– Szybka odbudowa dotkniętych kryzysem gospodarek jest bardzo ważna, ale jeszcze większe znaczenie ma model odbudowy. Popandemiczny ład gospodarczy musi za punkty wyjścia przyjąć z jednej strony powrót na ścieżkę dynamicznego wzrostu, z drugiej strony zaś odporność, ale przede wszystkim chcę wyrazić przekonanie, że te dwa czynniki muszą być skorelowane, bo nie mam wątpliwości, że wzrost, a więc poprawa sytuacji gospodarczej, zamożności społeczeństw, będzie budował odporność – zaznaczał.

