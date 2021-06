UOKiK wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi sieci Kaufland

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w poniedziałek postępowanie przeciwko spółce Kaufland Polska Markety. Przedsiębiorca może w nieuczciwy sposób wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Zarzuty dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz wymagania dodatkowych rabatów, które nie są sprecyzowane w umowach.

Postępowanie zostało wszczęte po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających dotyczących polityki rabatowej 19 sieci handlowych. Zebrany materiał dał m.in. podstawy do postawienia spółce zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej – podano.

Nieuczciwa współpraca

"Ustalanie warunków współpracy w trakcie jej trwania powoduje, że dostawcy nie wiedzą, ile zarobią za realizację zamówień. Podobnie jest w przypadku dodatkowego rabatu. Kontrahenci Kaufland Polska Markety nie mają pewności, kiedy sieć zażąda pomniejszenia ich wynagrodzenia. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami powinna być uczciwa, co oznacza, że zasady współpracy, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy" – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy – wskazano.

Kaufland to należąca do Schwarz Gruppe międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 300 sklepów i zatrudnia ok. 132 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

