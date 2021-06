Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Więcej Polaków uważa, że na nich straci

W najnowszym sondażu CBOS Polacy wypowiedzieli się na temat zapowiadanych zmianach w podatkach.

Program Polskiego Ładu został przedstawiony opinii publicznej w maju i, według badania, o usłyszało o nim 71 proc. obywateli, przy czym co piąty dorosły interesował się propozycjami zwartymi w programie i poszukiwał informacji na ten temat.

Wśród osób, które słyszały o programie, dominuje przekonanie, że osobiście stracą na zmianach podatkowych. Uważa tak 30 proc. badanych. Przy czym, odpowiedź "raczej stracę" zaznaczyło 14 proc., a "stracę" 16 proc.

Przekonanych o tym, że coś zyskają jest 23 proc. ankietowanych. 8 proc. z nich wskazało, że "zyska", a 15 proc., że "raczej zyska".

Dość duża grupa, bo aż 30 proc. respondentów oceniła, że nie odczuje finansowo zapowiadanych zmian w podatkach.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.

Polski Ład

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany na początku maja. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Czytaj też:

Wzrost gospodarczy w Polsce. Minister finansów podał nieoficjalną prognozęCzytaj też:

Kłótnia w Sejmie. Posłanka Lewicy starła się z ministrem CzarnkiemCzytaj też:

Dziambor: Państwo nie może sobie pozwolić na kategoryzowanie obywateli